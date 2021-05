Isola, Elisa Isoardi e il motivo per cui non indossava mai il bikini. L’ex concorrente del programma ha rivelato un segreto che ha stuzzicato la curiosità di molti durante il suo percorso

Elisa Isoardi è stata una delle concorrenti più amate dell’Isola dei Famosi. Ha dimostrato di essere una donna davvero molto forte e determinata, ha fatto ricredere tante persone sul suo conto e stava andando dritta come un treno verso la vittoria, quando a causa di un infortunio è stata costretta a lasciare il programma nonostante avrebbe voluto rimanere fino alla fine e riuscire a giocarsi il tutto e per tutto insieme ai suoi compagni di viaggio che vedevano in lei una vera e propria rivale da temere.

Elisa Isoardi: ecco perché non indossava il bikini all’Isola dei Famosi

Tornata in Italia, ha rilasciato una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha parlato del suo percorso e ha risposto ad una curiosità che in tanti avevano: perché non aveva mai il bikini ma sempre il costume intero? Sono stati in molti ad averlo notato, spesso durante la puntata aveva il costume del marchio Givova scuro, sempre molto elegante e molto coperta. C’è un motivo per questa sua scelta. A questa domanda, ha risposto: “Questo è stata una questione di educazione, lo trovo più consono per ciò che sono e per la mia età“. Solo in rare occasioni, ha scelto di indossare i due pezzi. “L’ho indossato solo quando ero insieme ad altre donne, quando me la sono sentita” ha aggiunto.

Dopo la sua breve esperienza in Honduras, ha conquistato tantissime persone che sicuramente continueranno a seguirla nei suoi progetti futuri.