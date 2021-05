Chi è Rocio Munoz Morales: carriera e vita privata della compagna di Raoul Bova

Una donna dalle mille sfaccettature: è ballerina, attrice, modella e presentatrice. Scopriamo qualcosa in più su Rocio Munoz Morales

Rocio Munoz Morales è un volto ormai noto al grande pubblico che negli ultimi anni ha avuto modo di toccare con mano le mille sfaccettature di questa splendida donna. Classe 1988, nasce in Spagna dove inizia a intraprendere una carriera nel mondo del ballo. La passione e il talento per la danza la porta a diventare una ballerina professionista che le permetterà di debuttare in televisione nella versione spagnola di “Ballando con le stelle“, dove partecipa come insegnante. Contemporaneamente continua a studiare anche recitazione riuscendo a prendere parte ad alcune serie tv spagnole. Poi la grande svolta: il trasferimento in Italia e l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita.

Carriera e vita privata di Rocio Munoz Morales

Dopo essersi trasferita Rocio Munoz Morales lavora come modella mentre continua a dedicarsi anche alla recitazione. Nel 2011 entra nel cast di “Immaturi – Il viaggio“, pellicola cinematografica con la quale debutta sul grande schermo. È proprio in questa occasione che conosce Raoul Bova con il quale nasce subito una forte chimica. Scatta la scintilla e i due intraprendono una relazione che continua a gonfie vele ancora oggi. Dal compagno ha avuto ben due figlie: Luna e Alma.

La primogenita nasce nel 2015, anno che la vede debuttare anche in televisione nella fiction “Un passo dal cielo” e durante il quale viene scelta da Carlo Conti come co-conduttrice del Festival di Sanremo. Accanto a lei anche Arisa ed Emma Marrone. Il pubblico inizia così a conoscere nuovi lati di Rocio, andando anche oltre la sua evidente bellezza estetica. Spigliata e autoironica, l’attrice conquista il pubblico. Alla televisione e al cinema affianca anche esperienze teatrali e successi internazionali. Ha infatti preso parte al film “All Roads Lead To Rome” recitando accanto a Sarah Jessica Parker.

Lo scorso anno nel pieno del lockdown decide di scrivere il suo primo romanzo, esplorando così un nuovo campo artistico. Il 22 aprile scorso è uscito “Un posto tutto mio” nel quale racconta lati inediti della sua persona, inserendoli in una storia che si lega fortemente al concetto di viaggio. “Ho sempre amato le sorprese, amo sorprendere ed essere sorpresa a mia volta“, ha dichiarato annunciando l’uscita di questo nuovo progetto.

Una donna che ha dimostrato e continua a dimostrare di sapersi distinguere in diversi campi, non avendo paura di mettersi costantemente alla prova.