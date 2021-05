Maria De Filippi perde le staffe con Armando: furiosa come non mai. La conduttrice di Uomini e Donne ha sbottato contro il cavaliere del parterre over

Armando Incarnato è tornato a Uomini e Donne dopo diverse settimane di assenza e già è al centro del mirino del web e dello studio. Tutto è cominciato quando ha deciso di uscire con tre corteggiatrici, con una delle quali ha smesso di vedersi dopo la loro prima uscita. Lei ha chiamato la redazione e ha raccontato qualcosa che è stato motivo di polemiche.

Uomini e Donne, Maria De Filippi contro Armando Incarnato

Patty, infatti, ha raccontato che sono usciti insieme e che si sono baciati, poi lui dopo le ha chiesto di non raccontare nulla in puntata per non fargli fare brutta figura perché è un periodo particolare per lui nel programma. Lei si è sentita presa in giro e ha deciso di raccontare tutto alla redazione, che l’ha invitata in puntata per un confronto. Lui ha negato tutto, ma Maria De Filippi non è riuscita a tacere: “Armando, che motivo avrebbe avuto per mentire? Non ha i social, ha solo chiamato la redazione, l’abbiamo invitata noi. Si è sentita presa in giro perché tu l’hai baciata, basta dire bugie“.

Armando si è sentito messo alle strette con Patty: “Perché ti prendi queste confidenze con me?“. Maria ha risposto al suo posto: “Perché l’hai portata nella tua camera da letto, Armando“.