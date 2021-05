Si chiama Larissa ed è la figlia di una grande atleta, la riconoscete? FOTO

Larissa Iapichino è una delle promesse dell’atletica leggera. Talento che ha ereditato dalla madre, Fiona May.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒍𝒂𝒓𝒊𝒔𝒔𝒂 𝒔𝒆𝒏𝒛𝒂 𝑪 (@larissaiapichino)

Si chiama Larissa Iapichino, classe 2002 ed è nata a Borgo San Lorenzo (Firenze). La diciottenne è un’atleta che nonostante la giovane età ha raggiunto traguardi importanti. Figlia di Fiona May e Gianni Iapichino, rispettivamente lunghista e astista, Larissa ha ereditato dai genitori la passione e l’amore per lo sport.

Un dono che abbinato a tanto allenamento ha dato i risultati sperati, proprio lo scorso febbraio ha ottenuto un nuovo record: Salto in lungo indoor: 6,91 m ad Ancona (lo stesso raggiunto anni prima dalla madre).

Larissa ha un suo profilo Instagram ed è seguita da quasi 64 mila followers. Ogni post è un’occasione per ammirarla sia versione atleta che nella sua vita di tutti i giorni.

LEGGI ANCHE -> Si chiama Sara, è la figlia di un grande cantante. La riconoscete? – FOTO

Larissa Iapichino, lo scatto in costume incuriosisce il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒍𝒂𝒓𝒊𝒔𝒔𝒂 𝒔𝒆𝒏𝒛𝒂 𝑪 (@larissaiapichino)

LEGGI ANCHE -> Elisa De Panicis il VIDEO sensuale che però sorprende alla fine

Come ogni giovane ragazza, Larissa – Clarissa senza C scrive simpaticamente sui social – ama pubblicare foto che ne immortalano la bellezza. Come quella in cui si in costume incuriosisce il web: i capelli lunghi divise in treccine ed un costume azzurro modello a triangolo.

Baciata dal sole, Larissa protegge gli occhi da apposite lenti. Commenta la foto con un semplice “Sunny hunny”. Tantissimi i commenti di apprezzamenti rivolti alla giovane a cui risponde simpaticamente con like e dolci pensieri.

Basta spulciare il profilo social per entrare in contatto con la sua ironia nonostante sia una bellissima ragazza e molto promettente nel mondo dell’atletica leggera.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒍𝒂𝒓𝒊𝒔𝒔𝒂 𝒔𝒆𝒏𝒛𝒂 𝑪 (@larissaiapichino)

“…una cosa è certa: non avrò mai i capelli in ordine in gara” scriveva Larissa in un post. Anche coi capelli raccolti è comunque bellissima.