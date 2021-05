Silvio Berlusconi: quali sono le reali condizioni di salute dell’ex premier

L’ex premier Silvio Berlusconi ha trascorso un lungo periodo di degenza presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Quali sono le sue reali condizioni di salute adesso

L’ex premier Silvio Berlusconi ha trascorso un lungo periodo di degenza presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia aveva riportato dei problemi cardiaci e il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, aveva ritenuto necessario il ricovero, avvenuto il 6 aprile scorso, giungendo presso il nosocomio in elicottero proveniente dalla villa in Provenza della figlia Marina.

Dopo quasi un mese da quella data le condizioni di salute del personaggio politico di centro destra appaiono migliorate al punto che è giunta notizia delle sue dimissioni. Quali sono le sue reali condizioni di salute?

LEGGI ANCHE -> Covid, Green pass: ecco come funzionerà il certificato per viaggiare all’estero

Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale. Come sta il leader di Forza Italia?

LEGGI ANCHE -> Nuovo decreto Draghi: scontro con Lega e Forza Italia sulle aperture

Silvio Berlusconi, 84 anni, stando a quanto riportato dall’avvocato Federico Cecconi, aveva accusato dei problemi cardiaci dovuti a degli strascichi del suo precedente contagio da Coronavirus avvenuto nei mesi scorsi, precisamente nel periodo di settembre 2020. Per questo motivo si è ritenuto necessario un ricovero presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Il dottor Alberto Zangrillo rassicura sulle sue condizioni di salute, tuttavia, nonostante il rientro dell’ex premier presso la sua dimora ad Arcore, è richiesto l’allestimento di una stanza con tutte le apparecchiature mediche necessarie per il monitoraggio delle sue funzioni vitali.

Luigi Bisignani, intervistato da Affariitaliani.it, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Con Berlusconi bisogna avere l’affetto e la tenerezza che si ha per i nonni che hanno avuto molti acciacchi e che alternano momenti di lucidità a momenti di smarrimento”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi hanno comportato il rinvio di numerosi processi per il Ruby Ter in cui è coinvolto. L’ultimo avrebbe dovuto svolgersi il 28 aprile con accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. I giudici hanno stabilito una sospensione fino al 19 Maggio, giorno in cui verrà ascoltata la testimonianza di Giuseppe Spinelli, ragioniere di fiducia dell’ex premier.