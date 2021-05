Uomini e Donne, il grande addio che farà male a tutti. Fan distrutti

Uomini e Donne si ferma. Cosa accadrà dopo l’estate al programma di Maria De Filippi? Ecco tutte le risposte

L’estate è ormai alle porte e come sempre, dal punto di vista televisivo, si apprestano ad arrivare grandi cambiamenti nei palinsesti. Molti dei classici programmi vanno in vacanza per ritornare alla stagione successiva, molti vengono chiusi, altri proseguono in versione estiva con altri conduttori. Insomma in estate cambia tutto, in Rai come in Mediaset.

E anche un programma così seguito come Uomini e Donne si appresta a vivere questi cambiamenti. Cosa ne sarà dello storico programma di Cabale 5 ideato e condotto da Maria de Filippi?

L’atto conclusivo è previsto per il 28 maggio, giorno dell’ultima puntata di stagione per la trasmessione del pomeriggio. Giugno è infatti il mese in cui il contratto con Mediaset della celebre e amatissima presentatrice scade. Cosa ne sarà successivamente? Ci sono già le risposte.

Uomini e Donne, ecco cosa succede dopo l’estate

I tantissimi fan di Maria de Filippi dovranno dire addio a Uomini e Donne? Nient’affatto. Pare che il rinnovo della regina degli ascolti di rete sia già programmato come anche il suo ritorno con i suoi storici programmi. Tra questi anche Uomini e Donne che nonostante la sua longevità continua ad essere apprezzatissimo dal pubblico di Canale 5.

Maria, dunque, insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari saluteranno il loro pubblico solo momentaneamente. L’appuntamento a settembre per una nuova edizione del dating show è assicurato. Questo secondo le anticipazioni fornite dal sito DavideMaggio che tranquillizza tutti i fan della moglie di Maurizio Costanzo sul rinnovo e il ritorno certo per la nuova stagione.

Confermati tra gli opinionisti, accanto a Tina Cipollari e Gianni Spert, anche Tinì Cansino. Altra figura di spicco del programma Gemma Galgani, protagonista assoluta di Uomini e Donne che di certo nella nuova edizione potrà scontrarsi, ancora come oggi, con la sua “acerrima nemica” Tina Cipollari.

Tutti gli appassionati dei sentimenti e delle dinamiche di coppia possono dormire tranquilli. Il grande addio di Uomini e Donne è solo momentaneo. Passata l’estate il tanto desiderato ritorno è assicurato.