Beautiful, anticipazioni puntata 7 maggio: colpo di scena per Zoe

Beautiful, anticipazioni 7 maggio: la cena di famiglia si rivela l’occasione perfetta per mettere in atto il piano di Thomas.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Hope discutere con Liam riguardo al suo affetto per Douglas. Secondo lo Spencer, Thomas sta usando il bambino per arrivare ad Hope. La Logan non condivide il suo pensiero, ma anzi, crede che Thomas stia facendo del suo meglio per essere un buon padre. I due hanno visioni completamente divergenti e non sembrano in grado di trovare un punto in comune. Nel frattempo Thomas presenta Zoe a Douglas, rendendolo sempre più sospettoso ed inquieto. Che la Buckingham voglia prendere il posto di Hope all’interno della famiglia?

Beautiful, anticipazioni 7 maggio: Douglas è sconvolto

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che la cena di famiglia organizzata da Thomas si rivelerà per quello che è: un tentativo disperato del Forrester per attirare l’attenzione di Hope. Proprio in questo frangente, infatti, Thomas presenterà Zoe alla famiglia in qualità di sua nuova fidanzata… e futura moglie! La Buckingham sarà sconvolta dall’inaspettata proposta di matrimonio e – in un primo momento – non saprà come reagire.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che alla cena sarà presente la famiglia Forrester al completo. Le reazioni dei partecipanti alla proposta di matrimonio saranno molto diverse tra di loro. Hope vedrà nel gesto di Thomas un modo per allontanarla da Douglas e finirà per litigare nuovamente con Liam. Brooke invece intuirà che si tratta di una trappola e cercherà di sventare i piani del figliastro.