Dayane Mello, Balotelli e la notte insieme, colti in flagrante: i dettagli

Dayane Mello e Mario Balotelli non hanno confermato i rumors sulla loro relazione, ma gli indizi sono schiaccianti: la notte trascorsa insieme

Un flirt del passato, bel ricordo condiviso anche nella casa del Grande Fratello Vip: Dayane Mello e Mario Balotelli sono legati dal destino.

La conoscenza sarebbe avvenuta circa 11 anni fa, e da quanto raccontato dalla modella brasiliana, avrebbe rivelato un lato dell’attaccante del Monza decisamente più dolce di quanto fosse sospettabile.

Ma presi dalle rispettive vite, non hanno potuto approfondire la loro frequentazione, dalla quale è nato un profondo e sincero affetto. Grazie alla presenza del fratello del calciatore all’interno del reality, Enock Barwuah, hanno potuto riprendere contatti, proprio davanti alle telecamere.

L’ex gieffina da subito ha mostrato il suo interesse, che evidentemente è stato ricambiato in seguito alla fine del programma. Un gossip che da settimane li vede chiacchieratissimi, incontrando le loro smentite. Eppure le foto del settimanale Chi non lascerebbero molti dubbi…

Dayane Mello e Mario Balotelli, la notte insieme

Non avevano voluto dare conferme sulla loro presunta relazione, ma ci ha pensato il settimanale Chi a fornire qualche notevole indizio. I due sono stati colti sul fatto nel trascorrere la notte insieme nella stessa stanza di albergo, seppur con qualche accortezza, che non ha certo risparmiato i dubbi.

L’attaccante del Monza è giunto nella struttura in compagnia di un amico, che avrebbe lasciato il posto qualche momento dopo. Circa un’ora più tardi, sarebbe arrivato Enock Barwuah in compagnia della modella, l’unica ad entrare nella camera. Dopo aver trascorso la notte insieme, avrebbero lasciato la location il mattino successivo.

Non si è fatta attendere la reazione del calciatore, che si è sfogato sui social. Diretto e determinato, va subito al punto: “Perché Mario Balotelli non può avere un’amica e mangiare in compagnia o scherzare, passare del tempo, che voi subito pensate a coppie, sesso e matrimoni?“.

Dopo aver sottolineato il suo totale disappunto e il limite raggiunto dalla sua pazienza, aggiunge: “Lasciatemi fare la mia vita in pace senza venire a rompere con le vostre storie fasulle“.