Si mostra come una regina di fuoco la modella Carolina Stramare nel nuovo backstage. Scopre tutto per un risultato mozzafiato.

L’ex vincitrice di “Miss Italia” e modella di origini genovesi, Carolina Stramare, è alle prese quest’oggi con un nuovo emozionante servizio fotografico. La mora ventiduenne dal fascino molto simile a quello di una principessa orientale, prima di essere incoronata dal memorabile fascino dell’attrice Gina Lollobrigida nel recente 2019, ha collaborato nel corso della sua carriera di astro nascente nell’ambito della moda per firme e stilisti di grande calibro.

In primis gli ingaggi per rappresentare i brand più conosciuti di “Tezenis” e “Colmar“, per poi lavorare per artisti di fama internazionale tra cui lo stesso designer tedesco Philipp Plein. Ma veniamo adesso al primo risultato del backstage “di fuoco”.

Carolina Stramare: è “visione di fuoco”, backstage fuori tutto fa strage di cuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Il primo scatto di Carolina è stato mostrato da lei stessa sulla sua homepage di Instagram, dolcemente accompagnato da una ciliegina estiva, pochi minuti fa. Una figura intera che inquadra la modella priva di abiti, se non per i collant dalla tinta nera che definiscono nei dettagli tutte le sue forme. Ed un strabiliante décolleté “Louis Vitton“.

Le braccia come strette in un abbraccio e lo sguardo verso il basso mascherando un meraviglioso sorriso. Gli ammiratori di Carolina risponderanno unanimemente armati di iconiche fiamme e cuoricini a più non posso. L’istantanea balza all’improvviso tra i preferiti del web con oltre 10mila like al suo seguito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

“Ogni giorno sei sempre più divina e bellissima“, scriverà poi un suo fan. Per concludere verrà svelato anche l’artefice degli scatti nella loro interezza. Si tratta del fotografo professionale Umberto Cairoli. Citato con prontezza dalla modella nella didascalia alla fotografia. Ed accanto al tipico frutto simbolo dell’estate che avanza.