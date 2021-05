Lascia senza parole la meravigliosa Aurora Ramazzotti semplicemente adagiandosi sul suo letto? Cosa avrà in mente? E’ una conquista…

Una mattinata in cocente richiesta e ricezione di inattesi doni d’amore. Si presenta così il primo giovedì di maggio per la giovane e bellissima artista di origini svizzere, Aurora Ramazzotti. Dolce dai lineamenti, ma dal carattere forte e guerrigliero, l’estrosa nata sotto il segno dei Sagittario sembra assomigliare sempre di più ai suoi genitori. Da un lato l’incredibile vivacità di mamma Michelle, Hunziker, e dall’altra lo spirito devoto ed evocativo all’arte melodica di papà Eros, Ramazzotti.

Ma cosa starà combinando sdraiata sul suo letto, quest’oggi Aurora? Tra le mani c’è qualcosa di molto speciale, per non parlare del suo outfit… Irresistibile! Scopriamolo!

Aurora Ramazzotti, l’outfit irresistibile e la posa rivelatoria… cosa nasconde?

“Domenica è la festa della mamma🤰e per l’occasione“, il celebre brand italiano di gioielli ‘Morellato‘, “ha preparato uno special pack con la collezione abbracci🌟per coccolare le nostre mamme (e non solo) in questo giorno speciale💖“. E’ svelato dunque in tal modo l’arcano a sorpresa. Con la sua posa da diva e “meravigliosa“, come decidono di appellarla i suoi numerosi fan, nella sua “semplicità“: Aurora conquista il popolo di Instagram in men che non si dica. E non soltanto per le sue qualità. Ma soprattutto per quella sorpresa che ha cercato, non proprio in maniera impeccabile, di nasconde prima il 9 maggio giunga a far visita.

Ma ciò non esclude che venga immediatamente perdonata per questo. “Dei tuoi lineamenti ne vogliamo parlare? Wow! ❤️“, proporrà gentilmente uno dei suoi ammiratori in seguito fra i commenti.

Quest’ultima coppia di scatti della giovanissima e promettente artista è stata un successo, rivelatosi inoltre in un arco temporale a dir poco breve. A venti minuti dalla condivisione Aurora è più che “ radiosa in queste foto 😍“. Adesso non restarà che attende la giornata di domenica per scoprire la reazione di mamma Michelle.