Uomini e Donne, amore al capolinea per una nota coppia. I due, che si frequentavano da mesi, si sono lasciati nella puntata di quest’oggi: la dama è scoppiata in lacrime

Amore al capolinea per Luca ed Elisabetta, che da mesi tenevano banco nella nota trasmissione di Uomini e Donne con la loro frequentazione. Il cavaliere, a differenza della dama, non si sentiva coinvolto a pieno dalla situazione, e non aveva avvertito quello scatto interiore che potesse portarlo sulla strada dell’innamoramento.

Se nelle scorse settimane Elisabetta aveva dichiarato di voler continuare a frequentarlo, forte del suo importante coinvolgimento, quest’oggi la dama ha gettato la spugna ed ha interrotto definitivamente la relazione. Durante la puntata, il pubblico è rimasto esterrefatto di fronte alla sua reazione: anche gli opinionisti non hanno mancato di commentarla.

Uomini e Donne, una coppia si lascia in diretta: la dama scoppia in lacrime

Con voce tremante e afflitta, la dama Elisabetta ha annunciato al pubblico di Uomini e Donne la fine della relazione con Luca Cenerelli. I due, che si frequentavano da mesi, non avevano ancora ufficializzato la storia per via della titubanza di lui, che si diceva non coinvolto al 100%. Elisabetta, che fino ad oggi aveva tenuto duro nella speranza di conquistare il cavaliere, ha gettato la spugna davanti a tutti. “Ci tenevo tantissimo, ma adesso ho capito che c’è anche Elisabetta“, ha detto la dama fra le lacrime, mentre il pubblico era tutto dalla sua parte.

Quando Maria ha invitato Luca a raggiungerla in studio, anche quest’ultimo è parso affranto e particolarmente abbattuto dalla situazione. Gli opinionisti, che non hanno mai creduto in lui, non erano però dello stesso avviso. “Immagino che avrai provato a trattenerla in ogni modo“, ha commentato Gianni Sperti in tono ironico, mentre Tina rincarava la dose sottolineando l’ambiguità del cavaliere. Un siparietto che non ha lasciato indifferente neanche Maria De Filippi, che è intervenuta nel merito manifestando a Luca il proprio punto di vista.

“Non puoi aspettare di innamorarti, o succede o non succede. E non può dipendere da lei“: queste le dure parole. La frequentazione, fra lo stupore dei presenti, è giunta al termine. Tuttavia, c’è già qualcuno pronto a scommettere che Cenerelli, nelle prossime settimane, tenterà di riconquistarla.