Uomini e Donne anticipazioni 6 maggio: brutto colpo per Gemma. Chiusa la sua frequentazione con Aldo, con cui è uscita per qualche giorno

Siamo pronti ad una nuova puntata di Uomini e Donne che svelerà altri nuovi colpi di scena, in particolar modo per Gemma Galgani. La dama torinese sono dieci anni che sta cercando l’amore nel programma di Maria De Filippi e ogni giorno va lì carica di entusiasmo sperando di conoscere qualcuno che possa cambiarle la vita. Purtroppo, però, non ha ancora trovato nessuno che faccia al caso suo. Di recente ha cominciato ad uscire con Aldo, un uomo arrivato solo per lei.

Uomini e Donne, le anticipazioni della prossima puntata

Aldo ha cominciato questa frequentazione carico di entusiasmo, pensava di essere abbondantemente ricambiato ma evidentemente si è sbagliato perché Gemma non prova il suo stesso interesse. Pare infatti che tra i due ci sia stato un bacio dopo diverse volte che sono usciti, lui ha chiesto qualcosa in più a Gemma ma lei ha deciso di respingere queste sue attenzioni perché non era pronta a lasciarsi andare con lui. Arrivati in studio, decideranno di mettere fine alla loro conoscenza e Aldo rivelerà di essere molto interessato a Sara e Isabella. Le due donne usciranno con lui o Aldo tornerà a casa senza poter corteggiare nessuna delle dame presenti?

Sara intanto sarà immischiata ancora in nuove vicende con Biagio: i due metteranno un punto alla loro frequentazione perché lui vorrebbe una donna più passionale. Tra i due, infatti, per questo motivo ci sono stati parecchi battibecchi nelle scorse puntate andate in onda.