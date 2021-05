Al Bano insieme a Romina, la Lecciso si consola così

Tensioni a Cellino San Marco: a quanto pare tra il cantante e la Lecciso sarebbero risorte delle vecchie questioni poco pacifiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Era il 4 aprile, in occasione della Pasqua, quando Loredana Lecciso postava su Instagram una foto in compagnia del compagno, Al Bano. Un periodo particolare – quello della pandemia – che la coppia ha comunque cercato di impiegarlo nel migliore dei modi vivendo la propria vita di coppia in Puglia nella loro casa. Adesso che le restrizioni però pare vogliano via via rallentandosi, il cantante intende riprendere il proprio percorso musicale con nuovi impegni che lo vedranno in giro non solo per l’Italia.

Non da solo ma insieme a Romina Power, l’ex moglie tanto amata dai fans della coppia che sperano sempre in un loro ritorno. Lo stesso non può dirsi – per ovvie ragioni – per Loredana Lecciso che da sempre ha mostrato di non essere entusiasta della situazione e che avrebbe pertanto deciso di rivalutare certi progetti.

LEGGI ANCHE–> Melissa Satta in bianco e nero posa come una dea: bellezza intramontabile-FOTO

Al Bano insieme a Romina, la Lecciso rivaluta certi progetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

LEGGI ANCHE–> Cecilia Rodriguez, l’inaspettata confessione su Ignazio Moser fa piangere Tommaso Zorzi

Considerati i futuri impegni del compagno, la Lecciso starebbe rivalutando quei progetti che avrebbe sempre “scartato” per non ledere il quieto vivere in casa. Ma considerato che i concerti lo porteranno lontano e non per poco tempo, Loredana starebbe pensando che poi la partecipazione al Grande Fratello VIP non sarebbe così male, visto che gli autori la corteggiano da diversi anni.

Per la coppia sarebbe come riaprire una questione irrisolta: la partecipazione ai reality. Già il cantante aveva partecipato all’Isola dei Famosi – condotta da Simona Ventura – ma si trovò costretto ad abbandonare l’esperienza per risolvere problemi che erano sorti nella vita di coppia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

“Sono anni che si fa il mio nome, evidentemente c’è il desiderio da parte del pubblico di vedere anche me tra i concorrenti del Grande fratello vip” ha dichiarato la Lecciso nel corso di un’intervista. Non resta che attendere.