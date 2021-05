Durante un’intervista a Domenica In, Paolo Bonolis si è raccontato a ruota libera, rivelando in particolare un episodio su suo padre che ha dell’incredibile

Facciamo un passo nel passato, a domenica 1° dicembre 2019 quando venne trasmessa su Rai 1 una nuova puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti dello show domenicale venne presentato un ospite speciale, il conduttore Paolo Bonolis, il quale aprì la puntata entrando in scena ancora prima della stessa padrona di casa, divertendo molto così gli spettatori in studio e a casa.

Bonolis in quell’occasione venne invitato per presentare il suo libro autobiografico dal titolo “Perché parlavo da solo”. Bonolis ha esordito l’intervista raccontando vari momenti salienti della sua vita quando era giovane, come ad esempio la morte dei nonni: “Io ho visto loro morire e loro non sono riusciti a vedere nulla della mia carriera“.

La Venier ha, poi, chiesto di mandare in onda un breve filmato sulla vita di Bonolis, tanto che poi lui inizia a parlare a ruota: “Nel mio libro c’è la vita di un uomo di 59 anni, e io avrei voluto leggere un libro scritto da mio padre”. Poi il racconto si infittisce e svela qualcosa di straordinario.

Paolo Bonolis, quello strano miracolo delle rose bianche…

Paolo Bonolis si è raccontato a Domenica In, un tuffo nel passato che ha commosso moltissimi telespettatori: “Ho deciso di scrivere il libro perché parlavo spesso da solo e dicevo delle cose, quindi pensando che potesse essere scambiata per una patologia mi son messo a scrivere”, ha spiegato.

Il papà di Bonolis è morto 17 anni fa prima della nascita di Silvia (la primogenita avuta con Sonia Bruganelli) ed il conduttore televisivo ha voluto raccontare un aneddoto davvero particolare che riguarda una promessa fatta dal padre prima di morire.

“Mio papà stava male e mi disse, ‘quando nascerà la bambina se io non posso porta a Sonia un mazzo di rose bianche’. Papà è morto, è nata Silvia con alcune problematiche e chi si è ricordato delle rose bianche! A maggio, però, sul nostro terrazzo – dove abbiamo un invaso con un cespuglione di rose rosse – fiorirono rose tutte bianche. Il fioraio mi disse che la cosa non poteva essere possibile. Poi rifiorirono di nuovo le rose rosse“.

Bonolis si è commosso molto durante questa confessione, il video finale poi in cui si vede la sua famiglia al completo è la stoccata decisiva. “Sono uno più bello dell’altra, sono molto orgoglioso”, ha spiegato mentre osservava tutti con orgoglio.