Enrico Brignano: spunta il nome del secondogenito

Enrico Brignano diventerà papà per la seconda volta e i fan non vedono l’ora di conoscere il secondogenito, intanto spunta il nome

Per Enrico Brignano questo è un periodo d’oro visto che è tornato in televisione con lo spettacolo Un’ora sola vi vorrei in onda su Rai 2 e poi perché diventerà papà per la seconda volta. Insieme a Flora Canto, ex tronista di Uomini e donne, hanno dato vita ad una famiglia meravigliosa e dopo la nascita della piccola Martina sono pronti all’arrivo del loro secondogenito. Sarò un maschietto e da qualche giorno è spuntato sul web anche il nome.

Enrico Brignano: come si chiamerà il secondogenito?

La coppia qualche tempo fa era stata ospite a Verissimo e oltre a rivelare la gravidanza aveva anche spoilerato qualche nome. Tra questi Brignano aveva detto Urbano o Emistocle, ma la compagna non era molto d’accordo al riguardo. Quindi la questione è stata rivista e discussa a tavolino e in separata sede. Dopo tanti dubbi e incertezze, finalmente il comico e Flora hanno deciso come si chiamerà il secondogenito. Lo hanno annunciato ufficialmente in un’intervista per Confidenze dove hanno rivelato: “Aspettiamo che nasca Niccolò”. A quanto pare ha vinto la mamma che già da Silvia Toffanin aveva rivelato la sua preferenza.

C’è anche un’altra notizia in arrivo. La coppia starebbe pensando al matrimonio così da incoronare ufficialmente il loro amore e completare la famiglia. Però per il momento, viste le restrizioni Covid, i due hanno deciso di posticiparlo e di realizzare il loro sogno una volta finita questa situazione. “Poi ci sposiamo – hanno annunciato nell’intervista – quando si potrà senza mascherine”.