Un martedì all’insegna del divertimento o dell’investigazione? Ecco quali sono i dati degli ascolti, colpo basso inaspettato per qualcuno

Il martedì sera è targato Enrico Brignano. Con lo spettacolo Un’ora solo vi vorrei in onda su Rai2, il comico romano fa divertire il pubblico italiano, ma il numero di telespettatori non è poi così alto. Da tre settimane infatti i dati Auditel affermano la sua sconfitta e questa situazione comincia a pesare all’artista che nel corso della sua carriera non ha mai perso un colpo. Cosa sta succedendo? A fargli da concorrenza su Rai 1 è stato trasmesso Il commissario Montalbano e gli appassionati non hanno potuto fare a meno di seguirlo. Su canale 5 invece il match Manchester City – PSG. E per finire su Italia 1 Le Iene show. Chi ha vinto la gara di share?

LEGGI ANCHE>>>Francesco Renga in versione papà. Le FOTO con i figli sciolgono il web

Ascolti tv: Enrico Brignano ai ferri corti?

LEGGI ANCHE>>>Batosta per Barbara D’Urso, ancora chiusure in anticipo: ai ferri corti con Mediaset?

Ecco quali sono i dati Auditel della serata di ieri, martedì 4 maggio 2021.

Rai1: la fiction in replica Il Commissario Montalbano – L’Altro Capo del Filo ha appassionato 4.172.000 spettatori pari al 17.8%.

Canale 5: l’incontro di Champions League Manchester City – PSG ha conquistato 4.231.000 spettatori pari al 16.3% di share.

Rai2: Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.804.000 spettatori pari al 6.9% di share.

Italia 1: Le Iene ha intrattenuto 1.847.000 spettatori, 10.8% di share.

Rai3: Cartabianca si è aggiudicato 926.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%.

Rete4:Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 964.000 spettatori con il 5.2% di share.

La7: DiMartedì ha registrato 1.264000 spettatori con uno share del 5.7%.

Tv8: Italia’s Got Talent – Best Of segna 276.000 spettatori con l’1.2%.

Nove: The Call ha raccolto 360.000 spettatori con l’1.4%.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mediaset Play Infinity (@mediasetplay)

Questa sera Canale 5 manderà in onda una nuova puntata di Buongiorno mamma, una delle serie più seguite negli ultimi tempi. Su Rai 1 invece trasmetterà Ulisse: il piacere della scoperta. E voi cosa guarderete?