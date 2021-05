Francesco Renga in versione papà. Le FOTO con i figli sciolgono il web

Francesco Renga in una versione speciale: è quella che ha mostrato negli ultimissimi post sui social. Il cantante è, infatti, un papà affettuoso e sempre presente per i suoi due figli. Scopriamo di più

Correva l’anno 2005 e Francesco Renga vinse la 55^ edizione del Festival di Sanremo con una canzone profonda, vibrante, una carezza per l’anima. Si tratta di Angelo, scritta in occasione della nascita della figlioletta Jolanda, avuta con l’attrice e presentatrice Ambra Angiolini. Nel testo la piccola veniva affidata alla vigilanza di un essere celeste affinché si prenda cura della bambina appena venuta al mondo; si tratta della madre dello stesso cantante, mancata a soli 52 anni e il cui nome oggi è portato fieramente dalla nipotina.

Dopo tanti anni, fa sorridere vedere Renga condividere un post esilarante proprio con quella bambina, divenuta adolescente e giovane donna, ma con la quale non perde la voglia di ridere e scherzare.

In una mini clip su Instagram, il cantante inscena un piccolo balletto al volante per strappare un sorriso a sua figlia, autrice del video, mentre l’accompagna a scuola. “Prove improvvisate di un’improbabile coreografia. Continua l’opera di svecchiamento della mia personalissima social media manager!” – scrive con ironia in didascalia.

Francesco Renga: il post commovente per il compleanno del figlio

