Ludovica Pagani bellezza mozzafiato su Instagram, ma i fan notano un dettaglio… – FOTO

Ludovica Pagani, l’outfit strepitoso su Instagram esibisce un fisico esplosivo, ma non è il dettaglio più scottante che notano i fan…

Influencer da 2,6 milioni di followers su Instagram e giornalista sportiva tra le più amate, Ludovica Pagani a soli 25 anni ha già una vita piena e realizzata. Spesso paragonata alla collega Diletta Leotta, la sua notorietà non necessita in realtà di alcun accostamento.

Inserita da Forbes nei cento under 30 più influenti del 2021, è in un momento davvero proficuo della sua carriera. Impegnata su Radio 105 ogni fine settimana con il suo programma “Casa Pagani” e volto della eSerie A, la giornalista è attiva anche sui social.

L’ultimo post in particolare ha destato molto apprezzamento, ma anche tanta curiosità, per un dettaglio che non è passato inosservato.

Ludovica Pagani infuoca il web con la sua bellezza

Seduta sul prato con grazia, Ludovica Pagani sfoggia un outfit in stile urban, irresistibilmente in contrasto con la sua eleganza. Micro top bianco con rilievo in rosso, pantaloni della tuta in tonalità crema, e le sneakers del momento in pendant con il look: le intramontabili Air Jordan 1.

Una bellezza che incanta e in cui perdersi nell’ammirazione, tanto da evidenziare un dettaglio. Impossibile non notare l’auto alle sue spalle, una Lamborghini rossa, che sembrerebbe la stessa di un noto calciatore, postata dallo stesso su Instagram, in una location decisamente compatibile con quella della giornalista.

Si tratta di El Shaarawy, al quale era già stata collegata negli scorsi mesi, dopo il gossip su un loro incontro a Dubai, frequentazione mai stata confermata dai due.

Sarà forse questa l’occasione adatta per confessare un amore segreto? Nel frattempo i fan non si lasciano scappare alcun indizio…