“Che vergona”, fans indignati per l’ultima puntata de L’Eredità

«Che vergogna…» urlano i fans sul web: il programma di Flavio Insinna – L’Eredità – al centro di nuove polemiche.

Nuovo attacco a “L’Eredità” il preserale di Rai Uno che tiene compagnia ogni giorno milioni di italiani. Il quiz negli ultimi mesi si è trovato più volte al centro dell’attenzione per vari comportamenti o frasi pronunciate da Flavio Insinna che non sono state condivise (come le esternazioni contro la caccia).

Ma stavolta il padrone di casa non c’entra nulla! Gli attacchi sono mirati ad una delle concorrenti della puntata conclusasi ieri. E’ scontro tra i due – Lidia e Alessandro – chi perde ovviamente lascia il gioco e l’altro avrebbe proseguito con Silvia, la campionessa in carica.

Insinna formula la domanda a Lidia: “Sono famose le sue ville intorno a Vicenza, con la P”, la donna mostra subito una certa difficoltà e quindi le tenta tutte…il tempo scorre e piano piano compaiono le lettere che formano la parola. Ma nemmeno questo si rivela utile e Lidia – ormai nel panico – prosegue a fatica sfidando la sorte: «Pallazio, Pallacio, Pallagio».

Arriva il tanto temuto gong: la risposta esatta era Palladio, Lidia è costretta ad abbandonare il gioco ma accetta la sconfitta sportivamente con tanto di risata. Ma qualcuno non avrebbe tollerato questo atteggiamento.

L’Eredità, gli attacchi sul web: “Che vergogna!”

Celeri i primi commenti sull’accaduto: su Twitter infatti alcuni utenti scrivono: “Non conoscere Palladio, sono famose le sue ville intorno a Vicenza…” o ancora si legge, “Mi avvilisco…”. Qualcun altro interviene sull’accaduto ma assumendo un atteggiamento più leggero, “Per punizione, documentari di Alberto Angela a ripetizione”.

Silvia, fatto fuori anche Alessandro tenta con la ghigliottina si accaparrarsi il prezioso bottino che ammontava a 52.500 euro. Le parole – come si legge sopra – sono “interno, superare, reato, film, domanda”.

La parole esatta era concorso e non scena come sperato dalla concorrente. Oggi ci riproverà.