Alba Parietti ne è totalmente dipendente. Il suo sogno hot è proibito

Alba Parietti va a ruota libera e confida a Marco Maisano, durante la trasmissione di Permesso Maisano su Tv8, di essere dipendente dal sesso. Il suo sogno erotico è proibito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

La bellissima showgirl Alba Parietti si racconta ai microfoni di Marco Maisano, per la trasmissione di Permesso Maisano su Tv8, la confessione di Alba lascia senza parole, infatti sostiene di essere dipendente dal sesso. La maggior parte degli uomini che sono stati con lei la prima volta hanno fatto cilecca con una bella dose di ansia da prestazione.

Alba oltre a parlare della sua vita lavorativa ha sottolineato come il sesso fosse un chiodo fisso ed ora grazie alla menopausa si sente un po’ più libera di vivere anche per altri piaceri non solo del tutto carnali.

Alba Parietti sogna in grande, il suo peccato è un Padre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Attrice, opinionista, showgirl, Alba Parietti è tanta roba! E’ anche famosa per non avere peli sulla lingua e dire sempre quello che pensa, ha una personalità molto libertina e si racconta sempre senza pudore.

Nella sua ultima intervista con Marco Maisano ha confessato di essere stata dipendente da sesso per tanti anni, il piacere della carne era per lei una costante. Ora grazie alla menopausa si sente più libera di vivere altri piaceri che la vita le offre.

Alba spiega, senza troppi giri di parole, come il suo sogno erotico sia Padre Georg Gänswein. Durante la chiacchierata la showgirl spiega: “Una volta l’ho incontrato in treno e non ho smesso di fissarlo per tutto il viaggio. Poi gli ho chiesto l’assoluzione. Lui mi ha domandato se mi fossi pentita e quando io ho risposto di no, lui non mi ha concesso l’assoluzione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Una dichiarazione che lascia davvero senza parole, chissà se Padre Georg Gänswein una volta appresa la notizia sarà disposto ad assolvere nuovamente la bella showgirl laddove dovesse ripresentarsi l’occasione.