Amici 20, ospite speciale nella scuola: grande ritorno dopo tanti anni. Stiamo parlando di Enrico Nigiotti, che ha partecipato al programma nel lontano 2010

Enrico Nigiotti è uno dei cantanti più amati del nostro panorama musicale italiano. La sua carriera è cominciata nel lontano 2010, quando aveva soli vent’anni e decise di partecipare ad Amici dove ebbe modo di farsi conoscere e di mostrare il suo talento. Qualcosa però andò come nessuno si aspettava: decise di lasciare la scuola quando si ritrovò al ballottaggio con Elena d’Amario, con cui aveva una storia d’amore all’epoca.

Enrico Nigiotti torna ad Amici e racconta la sua esperienza nella scuola e dopo

Nonostante non stiano più insieme, non ha rimpianto quella decisione. E oggi, ospite ad Amici, ha voluto raccontare la sua esperienza ai ragazzi che non è andata come si aspettava. “Decisi di lasciare la scuola perché io avevo già un contratto e lei no. Avevo vent’anni e pensavo che mi fosse tutto dovuto, invece dopo pochi mesi la casa discografica decise di togliermi il contratto. Per anni sono rimasto a piedi, non sapevo cosa fare, sono tornato a lavorare. Poi ho scritto “L’amore è” che mi ha cambiato la vita. E sono ritornato“.

A distanza di tanti anni, Enrico dice di non avere rimpianti e che forse è così che le cose dovevano andare. “Ero troppo acerbo quando ho partecipato ad Amici, ancora non avevo idea di cosa fosse il mondo fuori da qui“.