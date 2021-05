Claudia Ruggeri, con quel costume lascia a bocca aperta tutti: che curve – Foto

Claudia Ruggeri ha pubblicato uno scatto in costume su Instagram che ha lasciato senza fiato tutti i suoi fan. Date un’occhiata anche voi al nuovo post del volto di Avanti un altro.

Claudia Ruggeri ha pubblicato un nuovo scatto dove ha ancora una volta messo in evidenza le sue forme invidiabili.

L’influencer ha tantissimo successo sui social e non perde mai occasione per pubblicare degli scatti dove si mostra in pose seducenti e particolarmente accattivanti.

“Da paura 😍😍😍, You are the top ❤️, Che spettacolo ❤️🙌, Stupendaaa, Senza parole 😍, Mamma Mia …!!!!!🤪🤪”, questi alcuni dei commenti sotto il suo ultimo post dove si mostra in costume. Forme stratosferiche capaci di far perdere la testa davvero a chiunque.

Il post di Claudia Ruggeri infiamma il web

Claudia nel post è seduta su uno sgabello e indossa un costume bianco. A rendere il tutto ancora più stuzzicante la posa di lei che si mordicchia il dito.

La conosciamo come volto di Avanti un altro. Ma non solo. Qualche fa la Ruggeri si è anche sposata con Marco, il fratello più piccolo di Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis. La Ruggeri, dunque, non è altro che la cognata del conduttore di Canale 5.

Claudia e Marco si sono conosciuti dietro le quinte del programma Domenica In. A fare da Cupido alla coppia sono stati proprio Bonolis e la moglie.

La Ruggeri ha cominciato a lavorare per Paolo Bonolis ancora prima di conoscere Marco. Nel 2003, infatti, è stata scelta dalla casa di produzione della moglie per poter partecipare a Ciao Darwin. Successivamente è stata contattata per Domenica In dove, come detto prima, ha conosciuto l’attuale marito che lavora nell’agenzia della Bruganelli.

“Abbiamo iniziato a parlare, ci siamo innamorati e dopo dieci anni insieme ci siamo sposati”, queste le parole della bella Claudia in un’intervista dove ha raccontato com’è nato il loro rapporto. Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà il prossimo scatto della Ruggeri, sempre pronta a deliziare i fan.