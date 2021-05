“Donna più bella non esiste”, Federica Nargi in bikini è pura visione – FOTO

Federica Nargi incanta il web in bikini, la sua bellezza lascia i fan attoniti, incredibile visione: nessuna come lei

Si avvicina l’estate, e Federica Nargi anticipa la stagione su Instagram, scatenando i social. In bikini esibisce un fisico da sogno, che lascia attoniti i fan, i quali ricoprono il suo post di elogi tra i commenti.

Sono passati 13 anni da quando, appena maggiorenne, la modella calcava il palco di Striscia la Notizia insieme a Costanza Caracciolo, formando una delle coppie di Veline più amate di sempre. Da allora, non ha mai smesso di occupare il podio delle bellezze italiane, simboleggiando la perfezione delle forme.

Oggi ha 31 anni, due figlie con il compagno Alessandro Matri, numerose esperienze professionali alle spalle, ed è più splendente che mai.

Federica Nargi, mozzafiato in bikini: unica

Considerata una delle donne più avvenenti di tutto il territorio, Federica Nargi rappresenta il sogno di tantissimi fan. Non a caso l’ex velina totalizza su Instagram il numero di 3,8 milioni di followers veneranti, che bramano frammenti della sua immagine su Instagram.

L’ultimo donato dalla modella è forse il più rappresentativo del suo potere attrattivo, che la ritrae nel massimo del suo splendore. La chioma scura brilla sotto la luce del sole ed il viso impone assoluta ammirazione per il suo incanto.

Lineamenti perfetti dove dischiude un sorriso irresistibile, e lo sguardo si fa magnetico tra i capelli: divina. Il bikini esibisce un corpo favoloso e naturale, una silhouette mozzafiato, che scatena gli utenti sul social.

Tripudio di like, per un totale di 141 mila, e tra i commenti si rileva l’unico condiviso parere: “Donna più bella non esiste“.