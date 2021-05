Nuovo traguardo per Laura Pausini: dopo gli Oscar non si ferma più FOTO

Nuovo traguardo per Laura Pausini: dopo gli Oscar non si ferma più. La cantante ha fatto l’annuncio sul suo profilo Instagram

Laura Pausini è una delle cantanti più amate del mondo del panorama musicale. Ha conquistato tutti quando era appena una ragazzina che si presentò al Festival di Sanremo con “La Solitudine“, una canzone con cui conquistò milioni di telespettatori e si ritrovò dall’essere una semplice adolescente di paese ad una cantante famosa che ha da sempre portato la musica italiana in tutto il mondo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Laura Pausini presente alla cerimonia dei David di Donatello: l’annuncio

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a L a u r a P a u s i n i O f f i c i a l (@laurapausini)

Laura quest’anno ha raggiunto un traguardo importantissimo ed è stata motivo di orgoglio per noi italiani: infatti è stata candidata al premio Oscar. Si è ritrovata improvvisamente in America, tra i grandi del mondo dello spettacolo che erano lì candidati proprio come lei. Alla fine è tornata in Italia senza Oscar ma con un grandissimo orgoglio e il ricordo di una esperienza che si porterà dentro per tutta la vita. E adesso non si ferma: dopo gli Oscar è arrivato il momento della cerimonia dei David di Donatello.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

“Sono molto emozionata nel comunicarvi che l’11 maggio sarò ospite d’onore nell’opening della cerimonia dei David di Donatello” ha annunciato sul suo profilo di Instagram. Un evento importantissimo che segnerà un altro traguardo importantissimo per la sua carriera che negli anni sta procedendo sempre di più a gonfie vele.