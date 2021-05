Isola dei Famosi, riassunto 7 maggio: eliminazioni, addii e sfide difficili. Myrea prima salva della serata, si comincia subito con le prove leader per decidere le sorti dei loro compagni

L’Isola dei Famosi questa sera è cominciata subito con il botto: Massimiliano ha presentato subito i giochi della serata per la prova leader. I ragazzi si sono scontrati subito per decidere il futuro dei nominati: dopo diversi giochi, a vincere è stata nuovamente Isolde. Quest’ultima ha deciso di mandare al prossimo televoto Manuela, che si aspettava questa decisione da parte della sua compagna di reality. Intanto Beatrice sta continuando la sua Isola in solitaria per cui sta ricevendo tantissimi consensi.

Isola dei Famosi, riassunto della puntata di questa sera

Intanto tre coppie hanno vinto una serata su un materasso, a causa degli animali sono state tre notti abbastanza tragiche. Intanto Awed ha ricevuto una sorpresa inaspettata: la parmigiana di melanzana di sua madre. Awed è dimagrito davvero tanto in questo reality e nei giorni scorsi ha avuto un mancamento, per questo motivo il programma ha voluto premiarlo con questa sorpresa. Intanto Roberto Ciufoli viene nominato tutte le settimane e questa cosa sta diventando stressante per lui, anche perché pensa che i naufraghi si mettano d’accordo per nominarlo ma questo non è possibile scoprirlo perché non sono ripresi tutto il giorno.

