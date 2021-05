Isola, Iva Zanicchi lascia e va al pronto soccorso, la situazione drammatica

L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha dovuto abbandonare urgentemente il programma. Tommaso Zorzi l’accompagna fuori dallo studio.

Iva Zanicchi introno alle 23 ha dovuto abbandonare d’urgenza il reality più selvaggio di Canale 5.

Ilary ha interrotto il programma comunicando che Iva Zanicchi sarebbe dovuta essere trasportata d’urgenza al pronto soccorso. E’ stato Tommaso Zorzi ad alzarsi, prendere sotto braccio la cantante e accompagnarla fuori dallo studio dove l’attendeva l’ambulanza.

Fino a poco prima non destavano preoccupazioni le sue condizioni e la cantante ha scherzato con i naufraghi e con i suoi compagni di avventura come di consueto.

Le condizioni di Iva

Ilary Blasi ha comunicato: “Iva deve lasciare il programma…” e rivolgendosi alla cantante ha chiesto di spiegare ai telespettatori cosa stesse succedendo.

“Visto che non ci facciamo mancare niente ho voluto la mano da 18enne. Vedete? Questa è quella da 80enne e questa quella da 18enne.”, mostrando la mano sinistra gonfia e rossa.

Subito ha precisato: “Mi ha punto una vespa, ora devo andare al pronto soccorso per fare degli accertamenti. Non so quanto ci vorrà, se faccio in tempo torno altrimenti ci vediamo lunedì!”.

A quel punto Tommaso Zorzi si è alzato e da cavaliere ha accompagnato l’Aquila di Ligonchio fuori dallo studio dove l’avrebbe attesa un’auto pronta ad accompagnarla al pronto soccorso più vicino dove verranno accertate le sue condizioni di salute.

Rimaniamo in attesa di capire quali sono le condizioni di salute dell’81enne, uscita da pochi mesi dall’incubo Covid.