Caso Vannini, Ciontoli dopo la sentenza: “Manipolate le intercettazioni”

Dopo la sentenza che ha visto la condanna in via definitiva alla famiglia Ciontoli a Quarto grado, in esclusiva l’intervista all’ex militare.

Dopo l’ultima sentenza riguardo la morte di Marco Vannini, la famiglia Ciontoli è stata trasferita nei carceri di Regina Coeli e Rebibbia a Roma.

A Ladispoli, la sera del 17 maggio 2015, Marco a 21 anni è stato ucciso con un colpo di pistola in casa della fidanzata Martina. Il padre della giovane era un ex militare e quella sera aveva mostrato le armi al ragazzo, sarebbe partito un colpo che l’ha ucciso ma la famiglia ha chiamato l’ambulanza 20 minuti dopo lo sparo non permettendo l’intervento dei soccorsi che avrebbero potuto salvare la vita al giovane.

Nel processo bis Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni per omicidio volontario con dolo, la corte di Assise d’appello ha condannato a 9 anni e quattro mesi anche la moglie e i figli Federico e Martina che erano presenti in casa la sera del delitto.

LEGGI ANCHE —-> Marco Vannini, Valerio e Marina a Yeslife: “Il perdono? Passa attraverso la verità” – VIDEO

Le parole di Antonio Ciontoli prima della sentenza

LEGGI ANCHE —-> Omicidio Vannini, la prima notte in carcere per la famiglia Ciontoli: la richiesta di Antonio

L’intervista che è stata fatta a Quarto Grado da parte dell’inviata Anna Boiardi a Antonio Ciontoli è stata in tono accusatorio da parte dell’ex militare nei confronti del programma di Rete 4:

“Io penso che voi siete stati la causa avendo manipolato le registrazioni ambientali. Voi avete manipolato le intercettazioni. Le cose non erano andate così, voi avete manipolato la Corte. Siete stati gli artefici di questa condanna. Combatterò per sempre fino all’ultimo respiro a questa condanna che avete costruito voi nei confronti di due ragazzi e di mia moglie che non c’entravano nulla di fronte a questa enorme tragedia. Ora state vicino a Valerio e Marina che se lo meritano”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Parole che vengono ascoltate anche da Marina e Valerio Vannini presenti in studio.