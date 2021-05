L’unica e inimitabile ‘J.Lo’ ha pubblicato un video su Instagram in cui canta e danza in compagnia di altre ballerine.

La magnifica cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, showgirl, produttrice discografica e produttrice cinematografica statunitense è sempre molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove la seguono più di 152 milioni di utenti.

Circa due ore fa Jennifer ha condiviso questa storia, in cui ha ripostato, a sua volta, quella pubblicata dalla pagina @abcnetwork: nell’immagine vediamo una foto della Lopez, mentre sorride impugnando un microfono, vestita con un abito rosa pieno di frange scintillanti.

Meno di un’ora fa, invece, J.Lo ha postato un video che in poco tempo ha già fatto il giro del web: eccolo…

Jennifer Lopez, il video che ti fa girare la testa: Instagram sta esplodendo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer Lopez, circa 40 minuti fa, ha postato un video in cui canta e balla insieme a moltissime altre ragazze: la coreografia è semplicemente pazzesca!

L’ex fidanzata di Alex Rodriguez ha ricevuto più di 400.000 visualizzazioni, circa 100.000 mi piace e quasi 2.000 commenti, tra cui si leggono messaggi in tutte le lingue del mondo.

E’ sorprendente vedere come Jennifer venga seguita dai fan di così tanti Paesi diversi, che la riempiono di complimenti, apprezzamenti, elogi e lusinghe: il seguito della Lopez partì dal suo debutto nel mondo della musica nel 1999, con la canzone ‘If You Had My Love‘, e in quello del cinema nel ’94, con la parte di Maria Sanchez, nel film ‘My family‘.

Il suo talento, la sua bellezza e la passione che mette nel lavoro che fa resteranno per sempre nella storia del mondo dello spettacolo.