Laura D’Amore sul divano, il mini dress non lascia scampo – FOTO

Bellissima come sempre Laura D’Amore, l’hostess più amata si rilassa sul divano ma il mini dress non lascia scampo.

Bellissima come sempre Laura D’Amore, l’hostess più amata d’Italia è molto seguita sui social, tutti curiosi di scoprire come si destreggia la sua vita quotidiana. Laura – come si nota dalle numerose foto pubblicate su Instagram – è un’appassionata di moda: basta vedere i numerosi outfit che indossa di volta in volta.

Mai banale, ogni look diventa fonte di ispirazione per le donne che la seguono, anche perché a differenza di altre la D’Amore propone brand che stanno sempre al passo con le mode del momento ma economicamente accessibili a chiunque. E questo è sicuramente un punto di forza per l’hostess, catanese d’adozione.

Ecco perché le basta poco per catturare l’attenzione: fisico prorompente e quel sorriso perfetto che scioglierebbe il cuore di chiunque.

Laura D’Amore, il mini dress fa vedere tutto

