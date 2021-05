“Il cuore batte sempre più forte”, Justine Mattera: l’allenamento è afrodisiaco – FOTO

Con una serie di foto pubblicate su Instagram Justine Mattera ha sconvolto il pomeriggio dei suoi follower, rimasti scioccati da cotanto splendore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera è sempre una sorpresa per tutti i suoi fan che la seguono con amore e ammirazione sui social network. Questa volta la showgirl e ormai influencer nonché sportiva ha pubblicato ben 7 scatti in cui si mostra mentre si allena nel capoluogo lombardo. Il leitmotiv delle sue immagini è spesso e volentieri l’esercizio fisico e lo sport dato che è una professionista di triathlon ovvero la disciplina che comprende in sequenza nuoto, ciclismo e corsa.

Il suo corpo ben modellato da tanta disciplina e sforzo fisico non ha nulla da invidiare ad altre donne più giovani di lei. Infatti pur avendo quasi 50 anni (li compirà tra tre giorni, ovvero il 7 maggio prossimo) ne dimostra molti meno grazie appunto al lavoro duro che compie ogni giorno e non sembra pesarle affatto. Tanto da dedicare una frase allo sport, alla corsa in particolare, e a come la faccia sentire bene.

Justine Mattera: le sette meravigliose foto della showgirl

