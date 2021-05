Awed eccessivamente dimagrito sviene all’Isola: la FOTO del primo e dopo. Il concorrente dell’Honduras ha avuto un mancamento a causa del poco cibo

Awed è uno dei concorrenti più amati dell’Isola dei Famosi. Non è un programma facile e infatti all’inizio la fame gli stava giocando brutti scherzi sull’umore, ma poi ha imparato a gestire tutto alla grande e non ha mai dato segni di cedimento, anche quando è diventato uno dei pochi a non ricevere mai un premio da parte della produzione.

Awed ha un malore all’Isola dei Famosi: provvedimenti dalla produzione

Infatti, non è mai stato nelle squadre dei vincitori dei premi ricompensa, e per questo motivo non tocca cibo da tantissimo tempo. È dimagrito eccessivamente e sono stati i suoi fans a lanciare l’allarme sui social qualche giorno fa, mettendo a paragone due foto, una prima del reality e una di adesso. E infatti ieri è successo l’inevitabile: ha avuto un mancamento ed è svenuto. Questo ha portato la produzione ad aumentare le razioni di riso e a dare degli integratori al giovane youtuber per farlo riprendere.

Intanto anche Ubaldo ha deciso di abbandonare il gioco, e intanto Andrea Cerioli si è allontanato dall’isola per fare delle visite. Dopo quasi due mesi dall’inizio del programma la fame sta giocando brutti scherzi ai naufraghi che cominciano a stare davvero male: cosa succederà nella puntata di stasera?