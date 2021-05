“Super, ti dona il rosso”: l’incredibile cambio look di Raffaella Fico – FOTO

Raffaella Fico si è mostrata su Instagram con un nuovo colore di capelli. I fan sono rimasti senza fiato per il cambio look.

Cambio look per Raffaella Fico? La nota showgirl si è mostrata sui social con un colore di capelli diverso. Con una foto, postata sulla seguitissima pagina Instagram, ha conquistato i fan. In versione rossa ha stupito tutti. Il nuovo colore si abbina perfettamente con il capo indossato per lo scatto. Un maestoso vestito sui toni dell’arancione. Lo spacco profondo mette in risalto le lunghissime gambe della Fico.

Il post è composto da un carosello d’immagini in cui la showgirl si mostra in tutta la sua bellezza.

La Fico si sta sbizzarrendo sul suo account Instagram mostrandosi con diversi colori di capelli. In uno degli ultimi post ha sfoggiato una parrucca verde caschetto che ha stupito tutti. Nell’ultimo post invece ne ha scelto una mosso dai toni del rosso. I fan subito si scatenano nei commenti. Molti si complimentano per la sua bellezza. Altri invece affermano di preferirla mora e riccia.

Raffaella Fico: dal Grande Fratello agli innumerevoli successi

