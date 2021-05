Beautiful, anticipazioni puntata 9 maggio: cosa sceglierà Hope?

Beautiful, anticipazioni 9 maggio: Douglas prega Hope di non abbandonarlo e gli fa una proposta che non può rifiutare.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Douglas alle prese con la realizzazione che il padre sta per sposare una donna che non è Hope. Per il bambino è stato un brutto colpo, tanto che ad un certo punto è addirittura scappato via, seguito a ruota Logan. Hope appare adesso più combattuta che mai. Cosa deve fare? ricostruire una famiglia con Liam e con Beth o prendersi cura di Douglas, rimasto solo con un padre che non riesce a prendersi cura di lui? Zoe invece è troppo emozionata all’idea di sposare Thomas per prestare attenzione agli avvertimenti di Liam, che la mette in guardia proprio dal Forrester.

Beautiful, anticipazioni 9 maggio: Liam attacca Thomas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Liam attaccherà Thomas, accusandolo di aver inscenato la proposta di matrimonio solo che suscitare la gelosia di Hope. Liam ha capito perfettamente dove l’altro vuole arrivare ed è disposto a tutto per impedirlo. Nel frattempo Hope abbraccerà Douglas, promettendogli che qualunque cosa accada non la perderà mai. Il bambino le chiederà allora di lasciare tutto e sposare Thomas. Hope sarà combattuta.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Hope scorgerà Thomas guardare lei e suo figlio dalla soglia della porta. La realizzazione di non essere sola la scuoterà e per la prima volta la Logan si chiederà se stia facendo bene ad investire tutto nel suo futuro con Liam.