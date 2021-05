Sempre più energica e felice Diletta Leotta pubblica su Instagram i suoi allenamenti quotidiani. I suoi follower rimangono senza parole.

Per essere Diletta Leotta ci vuole costanza. La conduttrice e speaker radiofonica conduce una vita frenetica ma si concede sempre una seduta di allenamento, in casa o in palestra è sempre grintosa e fa di tutto per essere in gran forma.

La bella Diletta riesce sempre a stare al centro dell’attenzione, per un motivo o per un altro si parla di lei e sembra che le piaccia stuzzicare l’attenzione e la fantasia dei suoi follower.

Attualmente è fidanzata con il bello e impossibile Can Yaman e la relazione sta tenendo sulle spine tantissime fan che vivono la loro storia d’amore come una favola.

