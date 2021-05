L’ex gieffina pubblica uno scatto nelle sue IG Stories dove i fan vanno letteralmente in visibilio. Una bellezza autentica e raffinata!

Elisabetta Gregoraci è da sempre una donna di grande stile ed eleganza. Amata dal pubblico, sia femminile che maschile. Dopo alcuni scandali che l’hanno vista protagonista come quello di Vallettopoli e la chiacchieratissima relazione con Flavio Briatore, l’imprenditore di 30 anni più grande con il quale si è sposata e ha avuto un figlio, Nathan Falco, è salita, ogni giorno di più, alla ribalta ottenendo il successo desiderato.

La sua carriera è stata principalmente quella di modella grazie al fisico statuario e alla bellezza che la contraddistingue ma si è fatta spazio anche nel mondo della televisione grazie ad alcuni ruoli come quello di conduttrice, la ricordiamo soprattutto in Battiti Live che presenta ormai dal 2017.

Un abito che risalta il suo fisico sinuoso

La bellissima Elisabetta dopo la sua ultima partecipazione al Grande Fratello Vip che l’ha resa ancora più amata e seguita dal pubblico e dal quale si è ritirata in seguito alla comunicazione di un prolungamento della trasmissione che l’avrebbe tenuta lontana da Nathan Falco per le feste natalizie, non fa altro che deliziare i followers con degli scatti dove mette in risalto la sua proverbiale bellezza.

Eli in questo scatto ricondiviso nelle sue Stories mostra tutto il suo fascino in un abito carta da zucchero di raso, stretto in vita che termina svasato, con un velo nero che prova a nascondere il suo decolleté prorompente.

I fan non possono che ringraziare EliGreg, così come l’hanno soprannominata, per gli scatti che regala ogni giorno.