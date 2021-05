Elettra Lamborghini ha caldo e resta con il top: lato A bombastico – FOTO

Elettra Lamborghini. La frizzante e simpaticissima ereditiera è sempre super attiva su Instagram. Pubblica foto da lascire secchi i fan ma li porta anche dietro le quinte del backstage de L’Isola dei Famosi. Bellissima e sensuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Il contatore di Instagram di Elettra Lamborghini sfiora i 7 milioni di follower. E’ un ulteriore dato del successo della bella ereditiera bolognese che, oltre ad aver conquistato il web e il mondo della canzoni leggere (basti pensare ai tormentoni Pem Pem, Mala, Tòcame e Musica – e il resto scompare), adesso è diventata anche un apprezzato personaggio televisivo grazie al suo ruolo di opinionista in uno dei reality più seguiti del piccolo schermo: L’Isola dei famosi.

A Venus Club, la trasmissione al femminile in onda su Italia 1, condotta da Lorella Boccia, ha rivelato anche come mai sia così simpatica alla fascia di pubblico più giovane, quella dei bambini: “Piaccio anche a loro perché forse credono che sia un cartone animato”. Continua: “Non è una cosa che ho studiato, è qualcosa che è venuta da sé”. Le battute si perdono anche sul prorompente lato B della cantante. Mara Maionchi, ospite in studio ha detto: “Sei simpatica e anche il tuo sedere è simpatico”.

Elettra Lamborghini: la simpatia esplosiva su Instagram

