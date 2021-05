Indiana Jones 5 sarà girato in Italia. In arrivo Harrison Ford e Brad Pitt

Indiana Jones 5. Harrison Ford vestirà per la quinta volta i panni dell’archeologo più famoso del mondo. Il film sarà girato in Italia, in location storiche da togliere il fiato. Scopriamo dove e quando troveremo all’opera famose star di Hollywood

Se anche voi siete fan di una delle saghe più celebri del mondo del cinema, ovvero quella di Indiana Jones, proverete un moto di orgoglio nello scoprire che per il tanto atteso sequel è stata scelta una location italiana spettacolare.

Ebbene si, Harrison Ford, all’età di 78 anni, tornerà a indossare l’iconico cappello fedora, giacca di pelle e la frusta dell’impavido archeologo dopo l’ultimo lungometraggio del 2008 dal titolo Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

Il franchise è stato inventato dal re Mida dello spettacolo, George Lucas (padre anche di Star Wars), i primi quattro film sono stati diretti dal pluripremiato regista Steven Spielberg e dalla saga sono state tratte serie televisive, romanzi, fumetti e videogames.

Il primo capitolo, I predatori dell’arca perduta, risale al 1981. Il successo divenne talmente grande da fare di Indiana Jones un fenomeno di costume, cambiando per sempre la storia del cinema.

Gli altri film furono Indiana Jones e il tempio maledetto (1984) e Indiana Jones e l’ultima crociata (1989), con un indimenticabile Sean Connery.

Indiana Jones 5: la location italiana dove verrà girato il film

Harrison Ford è stato confermato nel cast nei panni del ruolo iconico che lo ha accompagnato per buona parte della sua carriera, quello di Indiana Jones. Insieme a lui vedremo Mads Mikkelsen, attore noto per il suo lavoro in Hannibal, Doctor Strange e per Rogue One: A Star Wars Story. Sostituirà anche Johnny Depp nel terzo capitolo di Animali fantastici nel ruolo di Grindelwald. La protagonista femminile sarà interpretata da Phoebe Waller- Bridge, conosciuta per la serie tv Fleabag.

Rumors sempre più frequenti parlano anche della partecipazione di un’altra super star hollywoodiana; stiamo parlando di Brad Pitt, anche se il suo ruolo rimane ancora avvolto nel mistero. Cambio di guardia alla regia: al comando ci sarà James Mangold.

Dove verrà girato il film?

I fan italiani saranno felici di sapere che è stato scelto il nostro paese come location del set del quinto capitolo. La Walt Disney Pictures (casa produttrice) ha puntato tutto sulla Sicilia. Segesta, Ragusa Ibla, Siracusa e Cefalù sono i posti meravigliosi eletti, tra scavi archeologici suggestivi, bellezze barocche e panorami da togliere il fiato. Le riprese dureranno tre mesi e l’investimento supera i 50 milioni di euro.