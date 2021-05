Elisa Isoardi, chi è? Curiosità nascoste: cosa faceva prima della fama?

La conduttrice Elisa Isoardi sarà quest’oggi ospite in un salottino televisivo, ecco tutte le curiosità nascoste sulla vita dell’ex naufraga.

Amata oltralpe e nella penisola per la sua forte personalità quanto per il suo carisma, si conosce ormai molto sulla vita della celebre conduttrice televisiva piemontese, Elisa Isoardi. Dopo il successo, sfortunatamente volto al termine in maniera prematura, de “L’Isola dei Famosi“, quest’oggi, sabato 8 maggio, l’ex naufraga sarà ospite nel salottino pomeridiano di “Verissimo“, guidato dalla splendida Silvia Toffanin.

Nell’attesa che Elisa sveli alcuni particolari inediti durante l’intervista concessa con gioia alla trasmissione, vi sarebbe un’interessante premessa. Delle allettanti curiosità a proposito della sua vita prima che la sua fama prendesse piede. Classe 1982, Elisa nasce sotto il segno del Capricorno, e ben presto si trasferisce nel comune di Caraglio. Riguardo la sua famiglia la conduttrice ha dato modo in differenti occasioni di lasciare che il pubblico potesse conoscere qualcosa in più sulla sua vita privata e sul suo passato.

Elisa Isoardi, curiosità nascoste: studio ed altre attività prima della fama

La madre, Irma Isoardi, è stata ospitata più volte durante la sua avventura a “L’Isola”, apparendo come una signora molto aggraziata. Diversamente dal fratello, Domenico, di cui però si conosce la natura anticonformista e la propensione a vivere una vita appartata nella natura.

La conduttrice ottiene la licenza liceale presso l’istituto Arimondi-Eula. In seguito la passione della recitazione arriva molto presto. Infatti il suo esordio sulle scene, dopo essersi ben presto trasferita a Roma, riguarderà proprio il teatro. Completerà la sua formazione nel drammatico studiando al “Teatro Agora“.

Infine la bellissima Isoardi deciderà di cambiare rotta, entrando con successo nel mondo della moda e lavorando per alcuni anni come modella per importanti firme, fino al suo debutto sul piccolo schermo in qualità di presentatrice. Elisa abita nella capitale, la sua casa appare sui social come un luogo molto confortevole, dotato di un giardino dove poter rilassarsi al Sole nel tempo libero.