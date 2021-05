Eliminato a un passo dalla semifinale di Amici, il ballerino Samuele Barbetta sarà ospite a Verissimo: scopriamo qualcosa in più su di lui

Uno dei ballerini più amati della ventesima edizione di Amici, Samuele Barbetta, ha stupito il pubblico con il suo talento e la sua sensibilità. Questo pomeriggio sarà ospite a Verissimo per la sua prima apparizione pubblica dopo l’eliminazione dal talent, avvenuta a un passo dalla semifinale. Dalla sua passione per la danza all’esperienza all’interno della scuola, il giovane incontrerà Silvia Toffanin alla quale racconterà la sua vita e la sua arte. Scopriamo qualcosa in più su questo brillante ballerino.

Chi è Samuele Barbetta: biografia e vita privata

Ha solo 23 anni ma Samuele Barbetta ha dimostrato di avere la stoffa non solo per essere un ballerino professionista ma anche un coreografo. Si è presentato ai provini di Amici con una coreografia ideata da lui con la quale ha stupito la professoressa Veronica Peparini. È stata lei a volerlo nella scuola e ad accompagnarlo fino alla fase finale passo per passo. Nel corso del programma il giovane ha avuto modo di mostrare al pubblico diverse sue creazioni, stupendo di volta in volta per la sua innata capacità nell’esprimere emozioni e concetti solo ballando.

Samuele inizia a studiare danza a 12 anni quando si dedica principalmente all’hip-hop nel quale si specializza con il tempo. Ha preso parte a numerosi concorsi portando in scena la sua arte ma è con Amici che ha potuto mostrarsi in tutte le sue sfaccettature. Il pubblico lo ha apprezzato come ballerino e come persona, così come Maria De Filippi che cercato di spronarlo a credere di più in se stesso e nel proprio talento.

Pur essendo molto timido e riservato non ha voluto nascondere la sua relazione con Claudia Bentrovato, anche lei ballerina. I due, pur essendo molto giovani, sono legati da un forte sentimento e durante il programma Samuele non ha fatto mistero di aver provato una forte mancanza, tanto da dedicarle anche una coreografia.

Il ballerino è stato eliminato dalla giuria nel corso del ballottaggio finale della scorsa puntata che lo ha visto sfidare il compagno Alessandro. Oggi Samuele racconterà a Silvia Toffanin le emozioni che ha provato subito dopo la sua uscita, cosa si porterà dietro da questa esperienza e quali saranno ora i suoi progetti.