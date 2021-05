Raffaele Renda chi è: biografia, vita privata del cantante ospite a Verissimo

Il cantante Raffaele Renda sarà ospite questo pomeriggio a Verissimo dove parlerà della sua esperienza nel talent di Amici di Maria De Filippi. Scopriamo qualcosa in più su di lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RAFFÆLE (@raffaele___r)

Silvia Toffanin continua a ospitare nel salotto di Verissimo i protagonisti della ventesima edizione di Amici, ormai quasi giunta al termine. Questa settimana è la volta di Raffaele Renda, cantante, eliminato dal talent dopo un ballottaggio con il compagno Deddy. Il giovane si è reso protagonista di questa edizione grazie al suo innato talento vocale, sebbene questo lo abbia portato a ricevere numerose critiche da Rudy Zerbi. Ma non solo, ha fatto parlare anche il triangolo amoroso che lo ha visto coinvolto insieme alla ballerina Martina e al semifinalista Aka7even. Ma vediamo di scopriamo qualcosa in più su questo giovane.

Chi è Raffaele Renda: biografia e vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RAFFÆLE (@raffaele___r)

Classe 2000, Raffaele Renda nasce a Lamezia Terme dove cresce e vive con la sua famiglia. Capisce già in giovanissima età di voler intraprendere una carriera musicale e inseguire il suo sogno di diventare un cantante professionista. Raffaele decide così di dedicarsi agli studi e inizia un corso di canto presso la scuola “La Voce Produzione“.

La prima opportunità per emergere arriva nel 2017 quando partecipa a Sanremo Young dove giovani artisti si sfidano per cercare di ottenere un posto nella categoria delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo. Raffaele non riesce a raggiungere il podio pur ricevendo molti complimenti. La sua grande occasione arriva tre anni più tardi con la ventesima edizione di Amici. Viene ammesso per volere di Arisa e Anna Pettinelli mentre Rudy Zerbi si mostra contrario alla sua partecipazione.

Il professore non resta particolarmente colpito dalla sua voce, tecnicamente quasi perfetta, affermando gli manchi una personalità artistica. Per tutto il suo percorso all’interno del programma porterà avanti una battaglia contro di lui. Durante il talent il giovane ha presentato alcuni inediti tra cui “Il sole alle finestre” e l’ultimo singolo “7 vite” e sembra essere attualmente al lavoro su nuova musica.

Sulla sua vita sentimentale antecedente al programma non si conoscono dettagli essendo il cantante una persona particolarmente riservata. Eppure oggi si trova al centro di un gossip che lo vede protagonista insieme all’ex allieva Martina. Raffaele si è ritrovato coinvolto in un triangolo amoroso nel momento in cui la giovane, vicina al cantante Aka7even, ha espresso il proprio interesse nei suoi confronti. Interesse reciproco ma che Raffaele non ha voluto approfondire sotto le telecamere. Ora che sono entrambi fuori dalla scuola sembra che le cose si stiano evolvendo e i due abbiano iniziano una frequentazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Questo pomeriggio l’ex allievo di Amici farà il suo debutto nel salotto di Silvia Toffanin dove racconterà la sua esperienza all’interno della scuola e parlerà del momento che sta vivendo ora al di fuori del talent.