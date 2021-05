Giorgia Meloni presenta la sua autobiografia a Verissimo e si racconta. Scoppia in lacrime quando rivela i messaggi degli haters: “Ecco cosa mi hanno augurato”

La Presidente di Fratelli d’Italia racconta per la prima volta il suo lato più intimo, senza parlare di politica. Ospite di Verissimo, Giorgia Meloni presenta la sua autobiografia, intitolata “Io sono Giorgia”, in cui svela i retroscena del suo passato. La parlamentare ricorda l’infanzia difficile, il bullismo subito da adolescente, fino ai più recenti messaggi d’odio indirizzati a lei e alla sua bambina. L’intervista integrale andrà in onda nella puntata di sabato 8 maggio alle 15:30. Queste sono le anticipazioni.

La politica spiega il rapporto strettissimo con la madre e la sorella: “Mia mamma ha cresciuto due figlie da sola, a lei devo tutto. Mia sorella, invece, è stata la mia guida”. Meloni poi rivolge parole pesantissime verso il padre, che abbandonò la famiglia per rifarsi una vita all’estero. “Non c’è mai stato, è andato via quando avevo un anno. Lui viveva alle Canarie e noi andavamo da lui una, due settimane all’anno e basta. Quando è morto non sono riuscita davvero a provare un’emozione: è come se fosse stato uno sconosciuto“.

Giorgia Meloni in lacrime: “Mi augurarono di abortire”

Giorgia Meloni rivela che anche la sua adolescenza è stata segnata dalle difficoltà, per via di episodi di bullismo durante l’adolescenza: “Mi chiamavano cicciona. Ma i nemici hanno sempre un’utilità perché ti fanno crescere e mettere in discussione”.

Questo e la successiva volontà di affermarsi in politica ne hanno forgiato il carattere. Quando la conduttrice Silvia Toffanin le chiede se abbia mai subito discriminazioni per il fatto di essere donna, lei replica: “Magari a qualcuno non piaceva l’idea di avermi come condottiera. Ho reagito con la determinazione e il buon esempio“.

La sua avventura politica l’ha spesso portata al centro delle polemiche. Meloni rivela che però le offese si sono concentrate anche sul suo privato, in particolare durante la gravidanza. “Ho sofferto quando annunciai di aspettare mia figlia Ginevra al Family Day. Molti hater che mi hanno augurato di abortire. Mi sono sentita in colpa, come se, alla prima prova di maternità, non l’avessi protetta“.

Molto criticata è stata anche la scelta di non sposare il suo storico compagno Andrea, che da anni la supporta sia nella carriera che nel privato. Ma la leader di Fratelli d’Italia spiega: “L’amore ha senso se riesci a fare squadra. Noi non parliamo di matrimonio, anche se credo nei suoi principi. È come se le cose fossero già in equilibrio”.