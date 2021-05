Bianca Guaccero, la commozione in diretta a Detto Fatto: “É stato molto intenso”

Bianca Guaccero. La presentatrice al timone di Detto Fatto è tornata in carica dopo il suo allontanamento forzato a causa della sua positività al Coronavirus, giusto in tempo per la chiusura della trasmissione. La sua commozione in diretta

Maggio è tempo di chiusura per molte delle trasmissioni dei palinsesti televisivi. Va a concludersi anche il fortunato programma Detto Fatto, in onda su Rai 2 e che vede al timone la raggiante presentatrice pugliese Bianca Guaccero.

Non è stata di certo un’annata facilissima per lei. A Novembre i vertici Rai avevano deciso di sospendere la messa in onda del factual show a causa dell’infausto tutorial su come fare la spesa in modo sexy e sedurre in mezzo a scaffali e carrelli. La concomitanza con la Giornata Mondiale della lotta contro la violenza sulle donne è stata un’aggravante maggiore. La Guaccero ne è uscita a testa alta, prendendosi responsabilità e non nascondendosi dietro false scuse. Il pubblico, infatti, l’ha sempre premiata.

A chiusura stagione, purtroppo, ha dovuto subire l’allontanamento forzato dal piccolo schermo a causa della sua positività al Coronavirus. In suo soccorso sono giunti due volti sempre presenti a Detto Fatto, quelli di Carla Gozzi e Jonathan Kashanian.

Bianca Guaccero. Le sue parole durante l’ultima puntata di Detto Fatto

Detto Fatto tornerà la prossima stagione televisiva e, da quanto si evince dalle parole espresse durante la puntata conclusiva da Bianca Guaccero, troveremo nuovamente lei al timone della trasmissione. I telespettatori italiani hanno gradito moltissimo il format, prova ne sono i dati auditel sempre in positivo.

“E’ stato un anno intenso, complicato. A me ha restituito tantissimo, ho ricevuto molto amore e anche i momenti più difficili possono essere un’opportunità per evolverci e per crescere” – questo è quanto detto da una commossa Bianca Guaccero in diretta su Rai Due. Ha continuato, facendo trapelare lo spoiler sul suo ritorno: “Non vi dico addio, è solo un arrivederci”.

Detto Fatto ha chiuso battenti un po’ prima sulla tabella di marcia per lasciare spazio fino al 30 maggio al Giro d’Italia 2021. Seguiremo la bella Bianca Guaccero nel frattempo sul suo profilo Instagram dove ha ringraziato tutti i suoi collaboratori, il pubblico e dove, sicuramente, ci porterà con sè quest’estate con le immagini delle sue vacanze.