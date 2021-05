Io vengo dalla Luna, la tuta di Elettra Lamborghini all’Isola dei Famosi

Aderentissima, la catsuit torna ad essere tendenza e lo fa in una veste totalmente nuova: spaziale e super griffata! Ecco come l’ha indossata Elettra Lamborghini.

Le catsuit sono ufficialmente entrate tra le tendenze moda Primavera 2021, e ce lo dimostra Elettra Lamborghini, che ha recentemente sfoggiato una variante a dir poco spaziale!

Per chi fosse rimasto indietro, stiamo parlando di quelle tute tutte d’un pezzo, aderentissime, che avvolgono il corpo da capo a piedi come una seconda pelle.

Da Instagram alle passerelle più prestigiose: durante questa stagione le vedremo fino allo sfinimento!

Tra le più belle c’è indubbiamente quella che l’ereditiera ha mostrato con orgoglio all’Isola dei Famosi: straripa stile da ogni poro (o da ogni cratere?).

Fin dall’inizio del programma, opinionista Elettra Lamborghini e la conduttrice Ilari Blasi hanno reso gli studi di registrazione una vera e propria scuola di fashion, con tutte le lezioni in fatto di tendenze moda che ci hanno gentilmente concesso.

Preziosissima fonte di ispirazione per i nostri look primaverili, Elettra ci aveva recentemente incantate con il vestito Vicky e i pantaloncini ciclisti. Ora è arrivato il momento di lasciarci trasportare sulla Luna dalla catsuit Primavera 2021!

Elettra Lamborghini, il tuo look direttamente dalla Luna!

Firmata Marine Serre: è il prodotto di un brand che pone le basi di un future wear attraverso la produzione delle catsuit in jersey, vero e proprio marchio di fabbrica.

Oggi le catsuit sono un’ossessione per influencer internazionali e non (si guardi tanto Aurora Ramazzotti quanto la nostra Elettra!).

Ed ecco che all’Isola ci si lascia alle spalle accessori e miniabiti, per dare ampio spazio ad una tuta super sexy e, per di più, ricoperta di spicchi di Luna!

Attillatissima e super sensuale: Elettra ha lasciato tutti a bocca spalancata durante la 14esima puntata del programma. La sua tuta nera, con la costellazione lunare in beige, è lo stesso modello che ha indossato Beyoncé in Black is King.

Manica lunga, scollo alto, avvolge la silhouette come fosse una seconda pelle. L’ereditiera l’ha abbinata ad un paio di sandali color nude con qualche centimetro di tacco sempre ben apprezzato.

Simbolo della rinascita dell’umanità, sotto l’influenza della Luna. Ad esattamente un secolo dall’inaugurazione del termine new age, apparso per la prima volta con Alfred Orage negli Anni 20, Marine Serre si fa portatrice dell’ideale della moda futura.

E al centro di questa visione troviamo il rapporto tra uomo e natura, in netto contrasto con il contemporaneo che invece grida tendenze caotiche e spazia stili anche opposti.

E voi, avreste il coraggio di indossare una catsuit eccentrica come quella di Elettra Lamborghini?