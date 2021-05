Conduttrice, showgirl, attrice, Matilde Brandi come una vera sirena si rilassa in riva al mare e si gode il sole che le bacia la pelle.

Le porte del mondo dello spettacolo per Matilde Brandi si spalancano quando esordisce come ballerina di Domenica In condotta da Carlo Conti. Negli anni l’abbiamo vista rivestire molti ruoli, showgirl, attrice teatrale, conduttrice televisiva e opinionista.

Fin da piccola è stata appassionata alla danza e grazie a questo sport Matilde ha avuto tantissimo successo in televisione ed è riuscita a conquistarsi una bella fetta di pubblico.

Dopo alcuni anni passati fuori dalle telecamere per occuparsi della sua famiglia e delle figlie Sofia e Aurora, è ritornata in televisione come concorrente del Grande Fratello Vip 2020.

