Diviene disarmante questa mattina la campionessa Federica Pellegrini. “Divina” nell’esibizione in costume sfodera il meglio.

Si riparte in piena forma e con lo spirito giusto questa mattina, sabato 8 maggio, per la campionessa di nuoto in stile libero, Federica Pellegrini. Il sostegno verso la bellissima nuotatrice trentaduenne, candidata ufficialmente per le prossime Olimpiadi di Tokyo, cresce a dismisura di ora in ora. Allo stesso modo il mostrarsi del suo carisma sembrerebbe propagarsi a vista d’occhio.

Nell’ultimo post su Instagram dell’amata primatista in acqua si evince un cocente desiderio di sovrastare qualsiasi energia negativa e lasciarsi trasportare da una presenza più che amica. Ad attirare i suoi ammiratori è però innanzitutto la sua apparizione “divina” in costume…

Federica Pellegrini toglie il fiato con la sua apparizione: è divina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

“I got it ☀️“, ovvero: “l’ho preso”. Oppure seguendo la seconda interpretazione di: “ci penso io”. Ad ogni modo si tratta di una notizia radiosa quanto basta per far evincere una campionessa pronta a riconquistare il suo titolo. Non teme le difficoltà questa volta Federica, continua concentrata a proseguire le sue sessioni di allenamento quotidiano, trasfigurata dal Sole.

“La nostra dea “Ra” del sole egiziana 🥇Fantastica …!!!🌹”, si mostreranno così emozionati i suoi innumerevoli ammiratori, intervenendo prontamente nei commenti successivi all’istantanea della splendida nuotatrice. E mentre le sue lodi vengono tessute con naturalezza, ed alla perfezione, una certezza resta incontrastata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

La bella Federica, in conclusione, quando si tratta di mise en place in costume non può avere rivali. “Spara questa onda energetica Fede!!“, continuerà poi ironicamente un utente continuando a sottolineare quell’irresistibile eco proposto dalla nuotatrice nativa di Mirano. Uno spettacolo rivelatosi su tutti i fronti come “irresistibile“.