Elisa Isoardi, il magico trio inedito: insieme in un VIDEO

La Isoardi gira un video nello studio dell’Isola dei famosi con Drusilla Gucci e Tommaso Zorzi sulla sobrietà

Elisa Isoardi ha condiviso su Instagram un video mentre è in studio all’Isola dei famosi e indossa un abito bianco elegantissimo. Inquadra Drusilla Gucci accanto a lei che invece indossa un abito poco sobrio, formato da un completo fatto di culotte e top con sopra una veste trasparente. Giustamente la Isoardi dice:” Per la seria alla faccia della sobrietà”. Appare poi anche Zorzi tutto vestito di rosa, anche lui la sobrietà non la conosce.

Elisa Isoardi in studio all’Isola è sempre magnifica

La Isoardi è sempre impeccabile in studio all’Isola dei famosi. Da quando è tornata in Italia dopo l’esperienza in Honduras, la Isoardi è più bella che mai con un abbronzatura invidiabile e qualche kilo in meno che le dona molto. La sua esperienza all’Isola dei famosi è stata intensa e purtroppo è terminata in anticipo a causa di un problema di salute. Infatti mentre tentava di accendere il fuoco, una scintilla le è finita dentro all’occhio. Inizialmente con una medicazione sembrava stesse bene, ma i medici sull’Isola le hanno consigliato di rientrare in Italia per accertamenti. Così è finita la sua esperienza nel reality. Ha fatto amicizia con Drusilla Gucci sull’Isola, con Mirea e Vera Gemma.

Tuttavia non ha negato alcuni dissapori con altri concorrenti. La Isoardi però non è tipo che spettegola o alza la voce, è sempre stata molto controllata e tenue nelle sue reazioni a ciò che accadeva sull’isola. Sicuramente è stato un peccato che la sua avventura s’interrompesse così presto, sarebbe arrivata con tutte le probabilità in finale. Il pubblico l’ha apprezzata ed era molto forte come concorrente. Ha dimostrato di essere esattamente come appare normalmente in televisione. Non si è scoperto nulla di diverso da ciò che già si conosce su di lei. Un momento toccante e bello però è stato quando ha ricevuto la lettera del fratello Domenico.

L’uomo aveva scritto che le voleva molto bene e che la supportava. La Isoardi ha però spiegato che non vede spesso suo fratello. Il motivo è perché quando erano piccoli i genitori si sono separati e lui è rimasto con il papà e i nonni mentre lei è andata con la mamma.