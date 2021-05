Paola di Benedetto: cosa non sappiamo della modella

Conosciamo tutto su Paola di Benedetto, la modella che ha conquistato il pubblico italiano nella casa del Grande Fratello? Alcune curiosità

Paola di Benedetto sarà una degli ospiti di Verissimo e si racconterà a cuore aperto a Silvia Toffanin. La modella e showgirl italiana è molto seguita dal web e su Instagram ha quasi due milioni di follower. Con la vittoria del Grande Fratello Vip la giovane ha conquistato una gran fetta del pubblico e si è fatta conoscere ovunque. Oggi è felicemente fidanzata con Federico Rossi, anche lui presente in studio. Ma cosa sappiamo di lei e della sua vita passata? Le curiosità non finiscono mai.

Paola di Benedetto: quei dettagli che non conosciamo

Modella, showgirl e adesso influencer. Paola di Benedetto si sta facendo strada non solo nel mondo dello spettacolo ma anche sul web. Ha solo ventisei anni ma ha già molto da raccontare. La sua partecipazione a Miss Italia, madre natura di Ciao Darwin, la vittoria del Grande Fratello e la valletta a Colorado.

Ha anche partecipato all’Isola dei famosi dove aveva iniziato una relazione con Francesco Monte, finita prima che spiccasse il volo per suo volere. A quanto pare i due non erano fatti per stare insieme. Poi è arrivato l’amore per Francesco Rossi ed ora i sue sono una coppia meravigliosa.

Molti pensano che la ragazza si sia rifatta, ma lei stessa ha dichiarato di essere così: 100% naturale. Solo qualche ritocco. “Quello che vedete in me è tutto naturale come quello di mia madre, anche lei è prosperosa – aveva spiegato in una trasmissione – Ho solo rifatto il naso”.

Il sorriso è il suo biglietto da visita. Un accessorio a cui non rinuncia mai, neanche nelle situazioni peggiori.