Martina Colombari raggiante in spiaggia con il vento tra i capelli-FOTO

La Colombari ha condiviso una foto su Instagram, è sul mare con il vento tra i capelli e sorride alla fotocamera

Martina Colombari è magnifica su Instagram, l’ultima foto la ritrae in una spiaggia immensa con il vento tra i capelli e sorridente. Nella didascalia ha scritto:”Quando nessuno ti sta guardando”. I commenti sono tanti:”Bella al naturale”, “Complimenti bella foto”. In un’altro scatto la bella Colombari è insieme al piccolo nipote Filippo di 1 anno, dondola insieme a lui sull’altalena.

Martina Colombari e il lockdown difficile

La Colombari ha spiegato recentemente di come è stato difficile il suo lockdown in famiglia. Lo ha passato con il marito Alessandro Costacurta e il figlio di 16 anni che era in Didattica a Distanza. Proprio riguardo al figlio la showgirl si è espressa, sostenendo che lei e suo marito si sono fatti aiutare da uno specialista per gestire la situazione complessa con il figlio. La Colombari ha dichiarato che litigavano spesso con il figlio Achille per via della scuola. Ogni scusa a suo dire era buona per non ascoltare le lezioni. Non aveva voglia di tornare in classe ne seguire. Si fermava ogni secondo a fumare una sigaretta o a fare merenda. Le priorità del giovane erano tutte tranne quelle di studiare.

Per questo si sono dovuti rivolgere ad uno psicologo che li aiutasse a capire come comportarsi con lui. L’ex Miss Italia ha mandato un messaggio importante, che è quello di non avere paura di farsi aiutare o di chiedere aiuto. Non è un motivo di vergogna ma anzi un atto coraggioso, ammettere di non riuscire a gestire una situazione e chiedere un supporto. La Colombari ha anche spiegato che il figlio si paragonava a loro dicendo che entrambi non hanno concluso gli studi e sono comunque riusciti nella vita. Questo è terreno fertile per il giovane e quindi la Colombari non sapeva come spiegargli che come è stato così per loro, potrebbe non essere lo stesso per lui.

E quindi è importante che lui concluda i suoi studi nel migliore dei modi. Con Costacurta hanno da poco fatto anche 25 anni di matrimonio, non è stato sempre rose e fiori come ha rivelato lei ma alla fine sono rimasti uniti nonostante tutto. Loro figlio, e l’unico che hanno avuto è quindi il centro del loro universo e tutto si concentra su di lui.