Alessia Marcuzzi, lo stile che non passa mai inosservato: unica – FOTO

Alessia Marcuzzi è un vero punto di riferimento del fashion. L’ultimo look postato su Instagram è favoloso e conquista i fan: stile e bellezza

Conduttrice, attrice e imprenditrice, Alessia Marcuzzi è un vulcano di risorse ed energia. Una carriera di grandi successi, che dopo 25 anni ancora non si arresta e riserva novità.

Al timone della conduzione del programma Le Iene, insieme al collega e amico Nicola Savino, ha dato luce a una nuova linea di skincare “Luce” no geder, e si riconferma quotidianamente, in tv e su Instagram, come riferimento delle tendenze.

I suoi outfit recensiti raccolgono sempre consensi e ammirazione, come l’ultimo postato su Instagram, che la rappresenta fedelmente.

Alessia Marcuzzi, comfy ma chic: strepitosa

Non ci sono confini allo stile di Alessia Marcuzzi, che sa spaziare dalla sensualità alla comodità, dall’eleganza al casual, dalle trasparenze alla semplicità, senza mai variare l’effetto del suo fascino.

Alla conduzione del programma Le Iene ha viziato i telespettatori del programma con alcuni look talmente trendy da essere subito copiati, ricevendo anche l’attenzione dei social.

La sua fisicità è quella ideale per potersi permettere tutto, dove le forme rivestono un ruolo decisivo. Grazie al corpo slanciato, filiforme e tonico, che dimostra la metà dei suoi 48 anni, riesce a incantare e stupire in qualsiasi outfit.

L’ultimo postato su Instagram ha conquistato l’interesse dei fan, che ha la qualità di rappresentarla a pieno. In un look comfy ma estremamente femminile, sfodera tutta la sua eleganza, in un abbinamento che si fa notare nella sua discrezione.

Maglia in tonalità black, elegante pantalone fluido in grigio e sandali a listini per un risultato minimal e chic. Non può mancare la borsetta abbinata come una vera fashion victim, ed il successo social non si fa attendere.