Rosalinda e Zenga, nessuno se lo aspettava: nella FOTO c’è anche lei…

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si stanno godendo un weekend romantico ad Osimo. Uno scatto, tuttavia, avrebbe mandato i fan in visibilio: con loro c’è anche lei…

Il loro amore, nato all’interno del Grande Fratello Vip, prosegue a gonfie vele, forte anche dell’appoggio da parte del pubblico. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che oramai convivono a Milano, trovano anche il tempo di condividere il sentimento che li lega con le persone a loro più care. Questo weekend, in particolare, la coppia si trova ad Osimo, città in cui è cresciuto il figlio del portiere Walter.

Andrea e Rosalinda si sono goduti un bel pranzo a Porto Recanati, località della costa marchigiana, ed hanno documentato il tutto tramite scatti e video. Come i fan hanno avuto modo di notare, gli ex gieffini non erano affatto soli: con loro c’erano delle persone estremamente speciali.

Rosalinda e Zenga, incredibile: nella FOTO c’è anche lei

Che Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga facciano sul serio, oramai, è un fatto assodato. La coppia, che ha voluto trascorrere questo weekend nelle Marche, ha infatti deciso di compiere un passo davvero importante: quello delle presentazioni ufficiali. Come i due ex gieffini hanno mostrato ai fan, quest’oggi non erano affatto soli.

E’ stata la stessa attrice a pubblicare uno scatto che ha mandato i fan in visibilio, seguita poi a ruota da Zenga. Nella foto, condivisa tramite le Instagram stories, Andrea e Rosalinda sono affiancati da Roberta Termali, mamma del personal trainer, e dai fratelli di Zenga Francesco e Fabio Accorroni. Un quadretto famigliare a dir poco splendido e che conferma la sintonia tra i due ex gieffini.

Ora che le presentazioni ufficiali sono ormai avvenute, i followers non vedono l’ora di conoscere i futuri sviluppi della coppia. Che il passo successivo alla convivenza sia quello di metter su famiglia?